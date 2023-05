Bosnia: giovane di Bihac minaccia di emulare massacro avvenuto nella scuola di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane della città di Bihac, in Bosnia Erzegovina, ha diffuso un messaggio sui social network in cui dice di prepararsi a commettere un crimine nella scuola secondaria da lui frequentata, uguale a quello avvenuto ieri nella scuola primaria di Belgrado, in Serbia. Lo riporta il sito informativo "Klix". Lo studente ha scritto un post in cui ha spiegato che il suo piano è di uccidere gli studenti e i dipendenti dell'istituto di economia della città. "Quel ragazzo che ha ucciso otto compagni (a Belgrado) è una leggenda per me! Preparo da molto tempo una cosa del genere per la scuola economica di Bihac. Ci sarà un massacro indimenticabile a Bihac, ve lo giuro. Tutti voi mi avete giudicato ed evitato", ha scritto l'adolescente sul messaggio che si sta diffondendo sui social network, creando il panico nella città. La scuola primaria frequentata dal ragazzo ha annunciato che non c'è motivo per l'allarmismo dato che che le autorità competenti hanno reagito in tempo. (Seb)