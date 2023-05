Finanza: Abi, La transizione verso economia sostenibile è priorità, fondamentale veloce definizione regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione verso una economia sostenibile è una priorità ineludibile, che riguarda tutti, e il mondo bancario ne è un importante abilitatore. All'interno del perimetro regolamentare europeo in evoluzione, il ruolo delle banche è sempre più cruciale, sia come aziende interessate dalla trasformazione sostenibile, sia come promotori di investimenti volti al sostegno e alla crescita equa e duratura di famiglie e imprese. Da questo tema prende avvio la terza edizione di "Esg in banking'"l'evento promosso da ABI e organizzato da ABIServizi sulle tematiche legate ai criteri ambientali, sociali e di gestione di impresa (Esg) nel settore finanziario."Le banche sono già oggi fortemente impegnate nell'attuazione delle numerose normative e degli orientamenti di vigilanza in materia, in parte ancora in fase di definizione, che richiedono di integrare il profilo Esg nelle proprie strategie e nella gestione dei rischi – ha affermato il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, in apertura dell'evento – Per sviluppare questo processo è, però, essenziale la presenza di un ambiente regolamentare favorevole allo sviluppo sostenibile e connotato da standard chiari e completi, necessari a orientare le attività economiche delle imprese e i flussi finanziari". "Una veloce e chiara definizione del complesso quadro regolamentare che disciplina la materia – ha continuato Sabatini - sarà fondamentale per facilitare la gestione delle importanti sfide poste dal processo di transizione in atto". (segue) (Com)