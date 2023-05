Finanza: Abi, La transizione verso economia sostenibile è priorità, fondamentale veloce definizione regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le banche, sostenibilità significa promuovere investimenti, gestione del risparmio e creazione di prodotti e servizi bancari e finanziari tenendo conto del loro impatto su ambiente e società, nel rispetto delle disposizioni legislative. In questo ambito si pone la verifica della sostenibilità dei progetti di imprese e famiglie che chiedono varie forme di prestiti alle banche. Le numerose sfide che le banche stanno affrontando al riguardo sono in parte connesse alla scarsa disponibilità dei dati sui profili di sostenibilità delle imprese. Pertanto, l'ABI ha rappresentato l'esigenza di rendere accessibili al mondo bancario anche i dati di natura amministrativa esistenti in campo ambientale, ma attualmente indisponibili per le banche, nonché di arricchire con ulteriori informazioni Esg alcune basi dati pubbliche al momento non sempre idonee agli scopi di rendicontazione di sostenibilità di banche e altre imprese. "Rendere disponibili i dati di sostenibilità anche di natura amministrativa – ha proseguito Sabatini - agevolerebbe innanzitutto le imprese che potrebbero in modo più efficiente focalizzare il dialogo con le banche su come gestiscono o intendono gestire i fattori Esg e per soddisfare le esigenze di investimenti per la transizione, e le banche, facilitandone l'adempimento degli obblighi di rendicontazione sulla finanza sostenibile previsti dalla normativa, tutelandosi dai rischi ad esempio derivati dal cambiamento climatico, e cogliendo nuove opportunità relative alle esigenze di investimenti per la transizione". (Com)