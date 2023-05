Romania: via libera della Camera a legge su contributo solidarietà per imprese petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati di Bucarest ha adottato un disegno di legge che istituisce il contributo di solidarietà per le imprese attive nell'estrazione di greggio, gas naturale e carbone, nonché nella raffinazione. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Due giorni fa, il Senato ha riesaminato, su richiesta del presidente romeno, Klaus Iohannis, la proposta legislativa sull'applicazione della tassa di solidarietà. I parlamentari hanno eliminato il contributo del 60 per cento degli utili eccedenti delle imprese. Con un emendamento presentato dai partiti della coalizione di governo, è stata invece introdotta una tassa fissa di 70 euro per tonnellata di greggio lavorato nelle raffinerie. Le imprese che non hanno prodotto nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021 non devono più pagare la tassa di solidarietà. Il documento è stato aspramente criticato dal partito di opposizione Unione salvate la Romania (Usr) perché esonererebbe dai pagamenti alcune società.(Rob)