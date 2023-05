Energia: Algeria, progetti rinnovabili creeranno 10.000 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione di 15 centrali solari fotovoltaiche con una capacità totale di 2.000 megawatt in Algeria dovrebbe creare 10.000 posti di lavoro diretti dall'avvio della prima fase. Lo ha dichiarato il direttore generale del Cluster delle energie rinnovabili, Boukhalfa Yaici, durante un intervento sul terzo canale della radio pubblica dell'Algeria, parlando del potenziale del Paese in termini di energie rinnovabili. Lo scorso 28 febbraio, la compagnia energetica algerina Sonelgaz ha lanciato una gara nazionale e internazionale per valutare la realizzazione di 15 centrali solari fotovoltaiche con una capacità totale di 2.000 megawatt. Le 15 centrali sorgeranno in undici dipartimenti e le offerte dovranno essere inviate entro e non oltre il 29 maggio alle 10:00 ora locale alla compagnia Electricity and Gas Engineering (Ceeg). Secondo le stime della Banca mondiale, l'Algeria ha riserve di energia solare pari a 169 terawatt e 25 terawatt di energia eolica. Nell'intervento, Yaici ha ricordato l'obbligo di raggiungere il tasso di integrazione fissato dalle autorità pubbliche, grazie a componenti locali come pannelli solari e cavi. Inoltre, ha sottolineato che questo investimento di 2 miliardi di dollari dovrebbe avvantaggiare le compagnie nazionali. (Ala)