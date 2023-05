Esercito: Meloni, garantiscono sicurezza alle istituzioni e alla collettività nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Oggi l'Italia celebra il 162mo anniversario della fondazione dell'Esercito Italiano. Il 4 maggio 1861 è iniziata una storia gloriosa, contraddistinta da amore per la Patria, senso dell'onore e del dovere, professionalità e altruismo e grazie alla quale il nostro Tricolore ha sventolato e continua a sventolare alto nel mondo". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota di palazzo Chigi. "Il governo esprime un profondo ringraziamento agli uomini e alle donne dell'Esercito Italiano che ogni giorno garantiscono la sicurezza delle Istituzioni e della collettività nazionale, operano in missioni di pace e stabilità a livello internazionale e nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità", aggiunge. "Un ricordo riconoscente va a coloro che, anche giovanissimi, sono caduti, compiendo il proprio dovere in operazioni militari, missioni umanitarie o esercitazioni. Oggi - conclude Meloni - l'intera comunità nazionale manifesta affetto e gratitudine all'Esercito, orgoglio dell'Italia dal 1861. Viva le Forze Armate! Viva l'Esercito Italiano! Viva l'Italia!".