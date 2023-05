Imprese: Volvo annuncia taglio di 1.300 posti di lavoro in Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica Volvo intende tagliare 1.300 posti di lavoro in Svezia. Come ha reso noto l'azienda in un comunicato, i tagli verranno effettuati nel reparto amministrativo, senza toccare gli impiegati nel settore di produzione. Il taglio corrisponde al 6 per cento della forza lavoro dell'azienda. Come ha rilevato l'amministratore delegato Jim Rowan, "il taglio dei costi che la compagnia ha avviato l'anno scorso sta cominciando a portare frutto, ma è chiaro che serve di più". (Sts)