Turchia: più di 800 mila elettori all'estero in fila ai seggi di tutto il mondo

- Più di 800 mila cittadini della Turchia residenti all'estero potranno esprimere il loro voto ai seggi di 73 Paesi per le elezioni presidenziali e parlamentari che si svolgeranno nel Paese il prossimo 14 maggio. Lo ha riferito l'agenzia di stampa turca "Anadolu", secondo cui, rispetto alle elezioni del 2018, il numero di elettori che si è recato alle urne all'estero è raddoppiato. Il Consiglio elettorale supremo (Ysk) ha dichiarato che i cittadini turchi possono esprimere il proprio voto presso gli uffici elettorali entro il 9 maggio e nei valichi di frontiera entro il 14 maggio, in 156 punti di 73 Paesi. Si prevede che circa 3,41 milioni di persone voteranno all'estero, inclusi quasi 278 mila nuovi elettori. Al termine del processo di voto all'estero, prima dell'apertura delle urne in Turchia, le ambasciate spediranno ad Ankara tramite tre aerei le buste elettorali, una valigia diplomatica e personale scelto dall'Ysk. Nel caso in cui le elezioni presidenziali vadano al ballottaggio, i cittadini rivoteranno tra il 20 e il 24 maggio presso le sedi designate. (Tua)