Italia-Tunisia: Farnesina, stanziati 10 milioni di euro per contrasto a trafficanti esseri umani

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ha disposto uno stanziamento di 10 milioni di euro, di cui 6,5 per ulteriori forniture di equipaggiamenti per il contrasto alle migrazioni irregolari in Tunisia. Lo ha riferito una nota della Farnesina, precisando che si tratta di un "concreto seguito" dell'incontro con il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar. Al riguardo, Tajani ha dichiarato: "L'Italia conferma il suo ruolo cardine a sostegno della Tunisia a tutto campo. Un nuovo, concreto, gesto è rappresentato dalla decisione di assicurare risorse aggiuntive alla collaborazione in ambito migratorio per accompagnare le autorità tunisine nella gestione di un fenomeno che vede i nostri Paesi uniti nel combattere le reti di trafficanti di esseri umani". L'Italia, afferma la nota del ministero degli Esteri, "è in prima linea" nel sostegno alle autorità tunisine nel contrasto all'azione criminale dei trafficanti di esseri umani. Su indicazione di Tajani, la Farnesina ha reso prioritaria la cooperazione migratoria con Tunisi: dall'insediamento del governo, sono stati forniti strumenti e mezzi per svolgere attività di pattugliamento delle coste e dell'entroterra. (Res)