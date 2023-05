India: Kashmir, quattro “terroristi” uccisi da forze di sicurezza in due scontri tra ieri e oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due “terroristi” sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, in un conflitto a fuoco avvenuto oggi nel distretto di Baramulla, nell’area di Wanigam Payeen Kreeri. Lo ha reso noto la polizia di zona del Kashmir, aggiungendo che sul posto sono state sequestrate armi e munizioni. Secondo la ricostruzione fornita, gli agenti stavano effettuando un’operazione di perlustrazione e sono stati i militanti armati ad aprire il fuoco. I due morti sono stati identificati come Shakir Majid Najar e Hanan Ahmad Seh, entrambi del distretto di Shopian, affiliati all’organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba (Let). Ieri, altri due “terroristi” sono stati uccisi nel distretto di Kupwara, nell’area di Pichnad Machil, dove le forze di sicurezza erano in allerta in seguito a informazioni di intelligence su possibili tentativi di infiltrazione dal Pakistan. (segue) (Inn)