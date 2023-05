India: Kashmir, quattro “terroristi” uccisi da forze di sicurezza in due scontri tra ieri e oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’allerta elevata è scattata anche nella divisione di Jammu, in particolare lungo l’autostrada nazionale Jammu-Pathankot, anche in vista dell’organizzazione di una riunione del G20 sotto la presidenza indiana. L’allerta è salita dopo l’attentato del 20 aprile nel distretto di Poonch, in cui sono stati uccisi cinque militari. Il luogo dell’attentato si trova a sette chilometri da Bhimber Gali, lungo la linea di controllo (Loc), la demarcazione militare non corrispondente al confine internazionale che separa il Kashmir indiano da quello pachistano. La polizia sospetta che l’attacco sia opera di Lashkar-e-Taiba e sia collegato all’opposizione del Pakistan allo svolgimento di un evento del G20 previsto per questo mese a Srinagar. (segue) (Inn)