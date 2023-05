India: Kashmir, quattro “terroristi” uccisi da forze di sicurezza in due scontri tra ieri e oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Pakistan, in un comunicato dell’11 aprile, ha espresso “forte indignazione” per la decisione dell’India di tenere la prossima riunione del gruppo di lavoro sul turismo, dal 22 al 24 maggio, a Srinagar, città che si trova in quello che Islamabad chiama il Jammu e Kashmir illegalmente occupato dall’India o Iiojk (per l’India, invece, Srinagar è nel Territorio dell’Unione indiana di Jammu e Kashmir e a sua volta Nuova Delhi considera occupato illegalmente il territorio kashmiro amministrato dal Pakistan). Il Pakistan ha condannato “con veemenza” la “mossa irresponsabile dell’India (…) in totale disprezzo delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale” e ha accusato Nuova Dehli di “sfruttare la sua appartenenza a un importante raggruppamento internazionale per far avanzare la sua agenza egoistica”. (segue) (Inn)