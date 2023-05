Roma: Piantedosi, sicurezza Termini passa per progetto riqualificazione area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La messa in sicurezza dell'area della stazione Termini passa per il progetto di riqualificazione che sarà "avviata da luglio prossimo e che andrà da piazza dei Cinquecento a piazza Repubblica, compresi gli attraversamenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del comitato per l'ordine e sicurezza pubblica in prefettura a Roma. Un'occasione per creare "un sistema di sicurezza da condividere con il Comune di Roma" che preveda condizioni strutturali "per una logistica finalizzata "alle forze dell'ordine in modo che possano essere visibili".(Rer)