Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

- TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Giunta ComunaleOre 9:30, Palazzo Civico, sala Congregazioni: riunione delle Commissioni Pari Opportunità, III e IV. Odg: congedo mestruale per le donne affette da dismenorreaOre 10:30, Cimitero Monumentale: il Sindaco e l'assessore Carretta partecipano alla commemorazione in onore del Grande TorinoOre 12, Palazzo Civico, Sala Colonne: l'assessora Salerno interviene alla conferenza stampa di presentazione di "Estate Ragazzi" edizione 2023Ore 12, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della V Commissione. Odg: illustrazione progetto "Spazio portici - percorsi creativi" della Fondazione Contrada Torino OnlusOre 12:15, Piazza Galimberti: il Sindaco Lo Russo e gli assessori Carretta e Rosatelli sono presenti all'intitolazione del parco in ricordo di Valentino MazzolaOre 14:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della II Commissione. Odg: 1)avanzamento lavori riqualificazione corso Marconi; 2) nuovo piano TPL - Trasporto Pubblico Locale (segue) (Rpi)