Esercito: Crosetto, baluardo democrazia e custode nostra sicurezza

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Oggi più che mai l’Esercito è, insieme alle Forze armate consorelle, il baluardo della nostra democrazia, il custode della nostra sicurezza, perfettamente integrato in una comunità dei diritti, come l’Unione europea, e in un’alleanza di libertà, come la Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio in occasione del 162mo anniversario della Costituzione dell’Esercito italiano. “Soprattutto, l’Esercito è sempre stato e continua ad essere in prima linea per aiutare i nostri concittadini in difficoltà: dal disastroso alluvione nel Polesine, agli ultimi terremoti in Italia centrale, fino allo straordinario contributo di professionalità, generosità e umanità fornito durante la pandemia, che resta scolpito nel cuore di tutti gli Italiani”, ha detto Crosetto. (Res)