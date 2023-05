Russia: vicepremier Novak, riaffermiamo impegno a ridurre produzione petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha riaffermato il suo pieno impegno e l'attuazione di tagli volontari alla produzione di petrolio. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il vicepremier russo, Aleksandr Novak. In precedenza, l'agenzia di stampa "Bloomberg" ha riferito che le esportazioni marittime di petrolio russo nell'ultima settimana di aprile sono aumentate di 680 mila barili al giorno, raggiungendo 4,08 milioni di barili al giorno. Quindi, secondo "Bloomberg", due mesi dopo che la Russia ha promesso di ridurre la produzione di 500 mila barili al giorno, non ci sarebbero segni evidenti dell'attuazione di questa decisione. "Date le speculazioni infondate dei media sui livelli di produzione di petrolio, la Russia ribadisce il suo pieno impegno e l'attuazione di tagli volontari alla produzione di petrolio", ha detto Novak ai giornalisti. Commentando le esportazioni marittime della Russia, il funzionario ha affermato che i giornalisti non tengono conto di una significativa riduzione delle forniture all'Ue via gasdotti, che è stata solo parzialmente compensata dalle esportazioni marittime. (Rum)