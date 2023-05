Ue: ministra Economia spagnola, digitalizzazione è leva per prosperità ma comporta profondi cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione è una leva per la crescita e la prosperità, ma comporta anche profondi cambiamenti nel modo in cui lavoriamo, interagiamo, ci informiamo, viviamo e su come operano le democrazie. Lo ha detto in un video-intervento la vicepresidente del governo spagnolo e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, intervenuta al panel "L'intelligenza artificiale responsabile: può l'Europa essere leader" nell'ambito del evento "The State of the Union" in corso a Badia Fiesolana. A questo proposito, Calvino ha evidenziato le "legittime preoccupazioni" in merito al potenziale "uso improprio" della digitalizzazione. "L'Unione europea è all'avanguardia negli sforzi per sviluppare un quadro normativo per l'intelligenza artificiale ed è sempre all'avanguardia nella difesa dei diritti umani", ha affermato la vicepresidente. Calvino ha assicurato che durante la presidenza di turno spagnola del Consiglio dell'Ue si cercherà di compiere quanti più progressi possibili sulla legge sull'intelligenza artificiale per definire un quadro normativo a livello comunitario e per sostenere una innovazione tecnologica "compatibile con i diritti e i valori fondamentali europei, compresa la privacy". (Spm)