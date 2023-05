Esercito: Crosetto, organizzazione che ama e difende la libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito è “è un’organizzazione di donne e di uomini che amano la libertà e che attivamente la difendono”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio in occasione del 162mo anniversario della Costituzione dell’Esercito italiano. “Parole che, sono sicuro, varranno anche per l’Esercito italiano del 2030, del 2040, del 2050, e così via, perché se è vero che l’Esercito si sta aggiornando profondamente, nell’organizzazione, nelle capacità, nelle tecnologie, negli spazi d’azione, mai cambieranno i principi che lo governano”, ha detto il ministro. (Res)