Agricoltura: Maria Grazia Murrocu riconfermata responsabile donne di Coldiretti Nord Sardegna

- Maria Grazia Murrocu dell'azienda agrituristica 'Sa Mandra’ di Alghero è stata riconfermata responsabile di Donne Impresa Coldiretti Nord Sardegna. Murrocu, rieletta dall’assemblea riunita oggi a Sassari, resterà in carica per i prossimi 5 anni. Insieme alla responsabile Coldiretti Donne Impresa Nord Sardegna sono state elette anche le due vice responsabili: Maria Bonaria Meloni dell'azienda agricola 'S'Ozastro Mannu’ di Olbia (riconfermata) e la new entry Maria Carmen Atzori (Azienda Apidoria di Valledoria). L’assemblea ha eletto anche iI coordinamento a 21 componenti. La coordinatrice è Lucia Oggiano. "Ringrazio Donne Impresa e la Coldiretti per avermi riconfermato la fiducia dopo il primo mandato - dice l’imprenditrice algherese - abbiamo già raggiunto importanti obiettivi grazie al grande lavoro di squadra che ha sempre contraddistinto le donne di Coldiretti Nord Sardegna - conclude - ora cercheremo di portare avanti, con rinnovato impegno, questo nostro lavoro". (Rsc)