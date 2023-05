Professioni: Meloni, mondo al centro di azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben prima dall’inizio di quest’esperienza di governo, consideriamo voi commercialisti e tutti i professionisti degli interlocutori privilegiati. “Il mondo delle professioni è al centro dell’azione del governo, in coerenza con quello che abbiamo sempre pensato e sostenuto”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione degli Stati generali dei commercialisti 2023. “L’Italia è la Nazione con il più alto numero di professionisti in Europa e quello italiano è un modello sociale, economico e culturale che noi vogliamo sostenere e valorizzare”, ha aggiunto Meloni. (Rin)