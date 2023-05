Sicurezza: Piantedosi, episodi violenza in stazioni non sono prova di inefficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai fatti di cronaca avvenuti nelle stazioni delle principali città, "siamo consapevoli degli episodi ripetuti ciclicamente sia a Roma come Milano. Ma sottolineo che" questi "non sono la prova dell'inefficienza dei servizi" di sicurezza. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del comitato per l'ordine e sicurezza pubblica in prefettura a Roma. "La presenza delle forze dell'ordine ha permesso di affidare alla giustizia" gli autori. (Rer)