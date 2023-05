Ambiente: Mase, online la piattaforma per le erogazioni liberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è possibile donare fondi per sostenere interventi ambientali: da una bonifica a un’opera contro il dissesto, a una ristrutturazione di un parco o di un’area verde. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica - come si legge in una nota - ha infatti messo online la Piattaforma web “Bonus Ambiente” (www.bonusambiente.it/bonusambiente/#/homepage), in attuazione del Dpcm del 10 dicembre 2021, che disciplina la possibilità di erogazioni liberali in denaro a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, per la bonifica ambientale anche dall’amianto, la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il contributo verrà erogato sotto forma di credito d’imposta. “Con l’avvio della piattaforma – spiega il ministro Gilberto Pichetto – diamo forma a un’iniziativa di ampio respiro civile, che permette a tutti di contribuire alla cura della nostra casa comune. Con un meccanismo trasparente e semplice – aggiunge Pichetto - ciascuno può adesso sostenere piccole e grandi opere di risanamento. Non si tratta di sostituire l’impegno pubblico, ma di dare la possibilità, a chi lo voglia, di aggiungere consapevolmente un tassello al futuro dell’ambiente italiano. Vogliamo far conoscere questa opportunità – conclude il ministro – con iniziative dedicate di diffusione e informazione”.(Com)