Pakistan-Cina: ministro Esteri Qin Gang atteso in visita a Islamabad per Dialogo strategico

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, sarà in visita ufficiale in Pakistan domani e dopodomani (5 e 6 maggio), su invito dell’omologo Bilawal Bhutto Zardari. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri pachistano, sottolineando che per Qin si tratta della prima visita in Pakistan da quando ha assunto l’incarico. I due ministri degli Esteri, si legge nella nota, presiederanno il quarto Dialogo strategico Pakistan-Cina, un meccanismo strutturato di revisione della cooperazione bilaterale in aree cruciali. Le parti ribadiranno il loro impegno nella partnership strategica ed elaboreranno una tabella di marcia per la cooperazione; inoltre, discuteranno dell’evoluzione degli scenari regionali e globali. il precedente dialogo si è svolto a Chengdu, in Cina, nel luglio del 2021.(Inn)