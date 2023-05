Imprese: Henkel vende le sue attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda chimica tedesca Henkel ha venduto le sue attività in Russia. E' quanto risulta da una nota pubblicato sul sito della società, secondo cui la vendita è stata effettuata per 54 miliardi di rubli (616,6 milioni di euro). In precedenza, i rappresentanti di Henkel hanno riferito di aver stipulato un accordo per vendere l'attività in Russia ad un consorzio di investitori locali. L'azienda si aspettava di subire le perdite dalla vendita dell'attività in Russia. Il consorzio, che ora possiede le attività russe di Henkel, comprende le società russe Augment Investments, Kismet Capital Group ed Elbrus Services. (Rum)