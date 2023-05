Fisco: Meloni, troppo spesso è sembrato vessatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consideriamo la riforma delle delega fiscale “fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto completamente nuovo tra lo Stato e il contribuente, un rapporto di fiducia, semplificando gli adempimenti e assicurando maggiori garanzie contro un fisco che troppo spesso è sembrato vessatorio”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione degli Stati generali dei commercialisti 2023. I professionisti sono “un punto di riferimento per gli italiani nel rapporto con il Fisco e ricoprite un ruolo insostituibile nel tessuto economico e sociale della nostra Nazione. I professionisti sono una risorsa, sono uno straordinario valore aggiunto, una risorsa per i cittadini e per le Istituzioni. Su questo assunto abbiamo impostato il nostro impegno in questi anni e costruito quel rapporto di collaborazione che ha portato finora ottimi risultati”, ha aggiunto Meloni. (Rin)