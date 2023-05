Imprese: Gruppo Sace e Banca Sistema insieme a Rekeep per sostenere liquidità filiera con 60 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Sace, Banca Sistema e Rekeep, la principale società di Integrated Facility Management in Italia, annunciano un'importante operazione da 60 milioni di euro destinata a supportare la liquidità e la sostenibilità della filiera di Rekeep, attiva su tutto il territorio nazionale e all'estero in diversi paesi nei servizi di Integrated Facility Management. Lo comunica una nota. Nell'ambito dell'operazione, Sace Fct, la società di factoring del gruppo Sace capofila dell'operazione, e Banca Sistema hanno messo a disposizione una linea Confirming del valore complessivo di 60 milioni di euro destinata al pagamento della filiera di fornitori e subfornitori di Rekeep e assistita da Garanzia SupportItalia di Sace, lo strumento straordinario messo in campo per sostenere la liquidità a seguito degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi russa-ucraina. Grazie allo strumento del Confirming, Rekeep ha affidato a Sace Fct e Banca Sistema la gestione del pagamento dei crediti vantati da circa 150 fornitori e subfornitori su tutto il territorio nazionale, garantendo in questo modo la certezza dei tempi di pagamento e la sostenibilità della propria filiera, attiva in servizi essenziali di pubblica utilità: dai servizi specialistici per strutture ospedaliere alla gestione impiantistica e al cleaning, dalla manutenzione del verde e la riqualificazione energetica degli immobili. (segue) (Com)