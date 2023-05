Imprese: Gruppo Sace e Banca Sistema insieme a Rekeep per sostenere liquidità filiera con 60 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici e orgogliosi di avere fatto la nostra parte insieme a Banca Sistema al fianco di un gruppo come Rekeep in un'operazione dall'alto impatto economico e soprattutto sociale – ha dichiarato Daniele Schroder, direttore generale Sace Fct -. Attraverso lo strumento del Confirming, in sinergia con Garanzia SupportItalia di Sace, abbiamo potuto offrire una soluzione efficace a sostegno della liquidità delle tante aziende partner di Rekeep con importanti ricadute per tutta la collettività che beneficia dei servizi di pubblica utilità erogati dal Gruppo". "Grazie a questa operazione congiunta con Sace, siamo onorati di continuare a supportare Rekeep e un mondo ad alto valore aggiunto come quello dell'integrated facility management, in particolare in ambito sanitario", ha commentato Andrea Trupia, direttore Divisione Factoring di Banca Sistema. "Prosegue così il nostro impegno come primario operatore nel Factoring a supporto del finanziamento dei fabbisogni di capitale circolante e di miglioramento della posizione finanziaria di imprese che forniscono spesso essenziali servizi di pubblica utilità". "La conclusione di questa operazione, importante per il consolidamento della nostra struttura finanziaria, è stata possibile grazie ai buoni parametri economici e finanziari che Rekeep ha saputo raggiungere nonostante il complesso contesto attuale – ha commentato Luca Buglione, Chief Financial Officer di Rekeep S.p.A. - Constatiamo con soddisfazione come il nostro percorso di crescita sia seguito e sostenuto da importanti Istituzioni Finanziarie di Credito e Istituzioni del Paese che apprezzano la capacità di creare valore del nostro modello di business e che riconoscono il ruolo strategico del nostro Gruppo nel tessuto economico nazionale, alla luce dell'importanza dei servizi che garantiamo a fondamentali infrastrutture critiche, in particolare in ambito sanitario." (Com)