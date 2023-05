Regno Unito: sondaggio, per 68 per cento cittadini Paese è "in declino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due terzi dei cittadini britannici sono "meno orgogliosi" del Regno Unito rispetto a cinque anni fa. È quanto emerge da un nuovo sondaggio di YouGov, secondo cui il 68 per cento delle persone ritiene che il Regno Unito sia "generalmente in declino" e il 73 per cento ritiene che il Paese sia più diviso rispetto a dieci anni fa. Secondo il sondaggio, inoltre, oltre la metà dei cittadini britannici afferma che il proprio tenore di vita sta peggiorando. I risultati fanno eco alla ricerca condotta dal centro studi Resolution Foundation alla fine dello scorso anno, secondo cui il 2022 sarebbe stato un anno "disastro per gli standard di vita del Regno Unito". (Rel)