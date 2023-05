Americhe: Perù, nel fine settimana volo umanitario per rimpatriare migranti venezuelani fermi a frontiera con Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Perù, Ana Gervasi, ha annunciato che il Caracas ha organizzato per questo fine settimana un volo che consentirà il rimpatrio di 150 venezuelani fermi alla frontiera con il Cile. L'aereo, ha detto Gervasi citato dalla agenzia "Andina", arriverà ad Arica (Cile) e imbarcherà i venezuelani che hanno preventivamente e volontariamente accettato il trasferimento, alternativo al rimpatrio che avrebbero cercato, via terrà, passando dal Perù. Il volo "umanitario", ha aggiunto la ministra, è reso economicamente possibile grazie a un'intesa tra i governi di Cile e Venezuela, e non presenta costi per Lima. Il governo peruviano parla di altri circa cinquemila venezuelani presenti sul territorio nazionale, pronti a iscriversi ad operazioni analoghe. (segue) (Brb)