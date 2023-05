Americhe: Perù, nel fine settimana volo umanitario per rimpatriare migranti venezuelani fermi a frontiera con Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) aveva espresso "preoccupazione" per la situazione alla frontiera, dove si registrano migranti in condizioni di "rischio", anche di scontri con le forze di polizia. L'agenzia esorta gli Stati parte a "rafforzare la cooperazione" in tema di migrazione internazionale, soprattutto dinanzi ad emergenze umanitarie". Negli ultimi giorni i due governi hanno aperto alla possibilità di creare un corridoio umanitario che permetta il rientro controllato dei migranti nei loro Paesi d'origine, Venezuela in primis. Iniziativa sulla quale però non sono stati sin qui trovati accordi precisi. (segue) (Brb)