Americhe: Perù, nel fine settimana volo umanitario per rimpatriare migranti venezuelani fermi a frontiera con Cile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, il ministero degli Esteri del Perù ha dal canto suo chiamato l'ambasciatore cileno trasmettendo "la protesta" di Lima "per la mancanza di collaborazione mostrata dalle autorità della polizia del Cile", negli ultimi giorni. Lima assicura di aver sostenuto riunioni periodiche con il governo del Paese confinante proprio per cercare una soluzione alla crisi migratoria, ma denuncia una presunta mancanza di impegno nel cercare di arginare i flussi. Giovedì, la presidente del Perù, Dina Boluarte, ha dichiarato lo stato di emergenza in diverse regioni di confine del Paese, per poter aumentare il controllo dei flussi di migranti in entrata. (segue) (Brb)