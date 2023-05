Bangladesh-Regno Unito: Hasina in partenza per Londra per assistere a incoronazione Carlo III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, lascerà oggi Washington per recarsi a Londra e assistere il 6 maggio all’incoronazione di Carlo III del Regno Unito. La premier bengalese, dopo una visita ufficiale in Giappone, è arrivata nella capitale degli Stati Uniti per partecipare, il primo maggio, a un evento di celebrazione del 50mo anniversario della partnership tra il suo Paese e la Banca mondiale, su invito del presidente dell’organizzazione, David Malpass. Il rientro in patria è previsto il 9 maggio. (Inn)