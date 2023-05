Poste: Del Fante, risultati primo trimestre solidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati del primo trimestre sono molto solidi e offrono una visibilità significativa sulla nostra guidance per il 2023, con una solida performance finanziaria e una generazione di redditività da parte di tutte le linee di business continuando a mantenere l'attenzione sui costi". Lo afferma Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane. "I trend commerciali sono stati favorevoli in tutte le linee di business. I nostri clienti continuano a vedere Poste Italiane come un porto sicuro per i loro risparmi e per la maggior parte delle loro esigenze quotidiane. I nostri prodotti finanziari - prosegue - proteggono i nostri clienti dalla turbolenza dei mercati durante tutto il ciclo economico, con oltre il 90 per cento delle attività finanziarie investite protette dalle turbolenze dei mercati. I volumi del comparto B2C dei nostri pacchi sono aumentati nel contesto di un mercato stabile, mentre i ricavi della corrispondenza sono migliorati grazie alle azioni di repricing e ai servizi a maggior valore aggiunto". "Nel segmento dei Servizi Finanziari - prosegue l'Ad - la dinamica dei tassi di interesse ha favorito l'aumento del margine di interesse ricorrente e al contempo le commissioni di distribuzione del risparmio postale sono in linea con gli obiettivi dell'anno 2023. Questo è stato un trimestre particolarmente intenso per il segmento Servizi Assicurativi, per l'effetto dell'adozione dell'IFRS17. Abbiamo conseguito risultati forti in un mercato sfidante, con una raccolta netta positiva di 2,1 miliardi di euro unitamente a un tasso di riscatto inferiore al 4 per cento". (segue) (Rin)