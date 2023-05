Roma: sequestrate strutture in zona Appio-Tuscolano, una denuncia per abusi edilizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte ieri le operazioni di sequestro di molteplici strutture in ferro e in legno su di un'area verde di circa 400 mq in zona Appio - Tuscolano. Gli agenti della Polizia di Roma Capitale, VII Gruppo Appio, guidati da Maurizio Maggi, sono intervenuti all'interno di un'attività di somministrazione, che sfruttava un'area compresa tra l'acquedotto Claudio e l'acquedotto Felice per servire cibi e bevande ai suoi clienti, una zona, cioè, sottoposta a vincolo archeologico. Gli agenti hanno posto sotto sequestro anche un altro lotto di circa 1000 mq, all'interno del quale erano presenti manufatti abusivi, e dove veniva esercitata attività di ristorazione o lavori di ristrutturazione per altri progetti futuri. Il proprietario dell'esercizio, che di fatto aveva espanso la sua attività su più fronti, è stato denunciato per abusi edilizi e mancato rispetto dei vincoli ambientali esistenti. Strutture e terreni, dove insistevano gli illeciti sono stati posti sotto sequestro. In corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa. (Rer)