Serbia: Vucic dopo sparatoria nella scuola di Belgrado, ridurre età responsabilità penale

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha proposto al governo di introdurre dieci nuove misure, tra cui quella di abbassare il limite di età per la responsabilità penale da 14 a 12 anni, in seguito alla sparatoria di ieri avvenuta in una scuola primaria del centro di Belgrado in cui ci sono state nove vittime. "Proporrò al governo di prendere in considerazione l'abbassamento della responsabilità penale dei minori da 14 a 12 anni", ha detto Vucic nella conferenza stampa di ieri sera. Lo riporta la stampa locale. Il presidente serbo ha inoltre suggerito di introdurre una moratoria sul possesso e sul porto di armi nei prossimi due anni, nonché di condurre una revisione di tutti i permessi rilasciati per il possesso di armi a uso civile. Vucic ha quindi chiesto un controllo sulle modalità di conservazione delle armi, in particolare per vedere se le armi sono conservate separatamente dalle munizioni, proponendo anche di controllare il funzionamento di tutti i poligoni di tiro in Serbia e l'accesso dei minori a tali strutture. Una delle proposte è quella di prevedere la responsabilità penale per chiunque consenta a minori di entrare in contatto con delle armi da fuoco. Un'altra fa riferimento ai media e ai programmi che mostrano violenze che possono nuocere allo "sviluppo fisico e mentale dei minori". (segue) (Seb)