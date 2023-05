Ue: oggi riunione del Consiglio direttivo Bce, probabile rialzo tassi di 25 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) tiene oggi la periodica riunione sulla politica monetaria. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo la maggior parte delle previsioni, l'organo di vertice dell'Eurotower dovrebbe attuare un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base al fine di contrastare l'inflazione nell'area dell'euro. Se le stime dovessero essere confermate, il tasso sui depositi aumenterebbe al 3,25 per cento, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale salirebbero rispettivamente al 3,75 e al 4 per cento. Tuttavia, è probabile un anche un rialzo di 50 punti base. In tal caso, gli indicatori verrebbero portati al 3,5, 4 e 4,25 per cento. (Geb)