Imprese: Fastweb, ricavi in crescita a 623 milioni nel primo trimestre, + 5 per cento

- Nei primi tre mesi dell’anno Fastweb registra un aumento dei clienti fissi, mobili e wholesale e ricavi in crescita del 5 per cento. Alla fine del periodo i ricavi totali di Fastweb si attestano infatti a 623 milioni di euro. E’ quanto riferisce una nota della stessa società. Nonostante il difficile contesto macroeconomico cresce anche l'Ebitda complessivo che raggiunge quota 188 milioni di euro, con un aumento del 2 per cento rispetto al primo trimestre 2022 mentre l'Ebitda inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 175 milioni di euro, in crescita del 2 per cento. Nei primi tre mesi la società ha acquisito 163.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento dell’11 per cento del totale della base clienti rispetto al 31 marzo 2022. Perseguendo nel mercato Consumer una strategia orientata al valore, la base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 2 per cento a 3,16 milioni di clienti. Anche per i primi tre mesi del 2023 Fastweb conferma il proprio primato negli investimenti che raggiungono quota 153 milioni di euro, un importo pari al 25 per cento dei ricavi, e indirizzati principalmente allo sviluppo di reti ultra-performanti, di tecnologie e servizi avanzati come il Cloud, la Cybersecurity e il 5G. Al 31 marzo la rete mobile 5G copre oltre il 67 per cento del territorio nazionale mentre la copertura tramite rete 5G FWA raggiunge 4,8 milioni di abitazioni. La rete fissa a banda ultralarga di Fastweb copre il 93 per cento del territorio italiano e raggiunge oggi un totale di oltre 26 milioni di abitazioni e imprese, di cui 8,6 milioni con infrastruttura proprietaria. (segue) (Com)