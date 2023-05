Marocco: ministro Economia Israele partecipa alla fiera dell’agricoltura a Meknes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Industria di Israele, Nir Barkat, si è recato in Marocco a capo di una delegazione che partecipa per la prima volta alle attività dell’esposizione internazionale dell’agricoltura a Meknes per mostrare le ultime innovazioni tecnologiche. Lo ha riferito il quotidiano marocchino “Al Ayam 24”, specificando che il ministro israeliano è stato accompagnato da aziende operanti nel campo della tecnologia agricola, della medicina veterinaria e della gestione delle acque, per partecipare alla 15esima sessione dell’esposizione internazionale dell'agricoltura a Meknes. Dieci aziende israeliane stanno partecipando nei settori dell'agricoltura e presenteranno ai visitatori le capacità israeliane in settori come l'agricoltura di precisione, la gestione dell'acqua e le innovazioni avanzate per affrontare la scarsità di cibo nel mondo. Israele e Marocco hanno riavviato le relazioni diplomatiche a dicembre 2020 e da allora si sono susseguite diverse visite ministeriali. (Res)