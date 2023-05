Regno Unito: Sunak, prepariamoci "a risultati difficili" alle elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha affermato che il Partito conservatore "dovrebbe prepararsi a risultati difficili" alle elezioni locali, e che perderà molti seggi a causa di "tutto ciò che è accaduto nell'ultimo anno". I suoi commenti, ripresi dal quotidiano "The Telegraph", sono arrivati poche ore prima l'apertura delle urne nella maggior parte dei collegi dell'Inghilterra, in cui si prevede che i conservatori perderanno fino a mille seggi, contesi in 230 giunte comunali. Sunak ha dichiarato: "Sono stato primo ministro solo per sei mesi, ma credo che stiamo facendo buoni progressi. Pensate solo a dove eravamo allora e dove siamo adesso. La nostra economia è in condizioni molto migliori, la nostra politica non sembra più una soap opera, e i nostri alleati sanno che siamo tornati", ha detto Sunak, aggiungendo: "Ma una giornata difficile non dovrebbe scoraggiarci, bensì dovrebbe farci raddoppiare i nostri sforzi". (Rel)