Difesa: ministro Marocco riceve delegazione del Congresso Usa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa del Marocco, Abdellatif Loudiyi, ha ricevuto ieri una delegazione del Congresso degli Stati Uniti guidata dal presidente della commissione delle forze armate della Camera dei rappresentanti, Mike Rogers. Lo ha riferito il Dipartimento della Difesa nazionale, affermando che i membri della commissione hanno colto l'occasione per elogiare "l'alto livello delle relazioni di amicizia e cooperazione di lunga data tra i due Paesi, che sono state rafforzate da un partenariato strategico, soprattutto sul piano politico, diplomatico, economico, militare e di sicurezza". Da parte sua, Loudiyi ha ribadito "la volontà del Regno di ampliare la portata di questa partnership, che è stata rafforzata dalla firma, davanti a re Mohamed VI, dell'accordo tripartito tra Stati Uniti, Marocco e Israele nel dicembre 2020, che riconosce la sovranità del Marocco sul suo Sahara". Il ministro ha accolto con favore le decisioni positive assunte dal Congresso e dal Senato statunitensi in merito alla cooperazione militare tra Stati Uniti e Regno del Marocco, in occasione dell'adozione del bilancio nazionale della Difesa degli Stati Uniti per l'anno 2023. Loudiyi ha inoltre sottolineato l'importanza della cooperazione militare bilaterale, delle iniziative di addestramento e dello scambio delle esperienze e le competenze che si concretizzano, in particolare, nella conduzione regolare dell'esercitazione militare multilaterale "African Lion", che migliora l'interoperabilità delle forze dei due Paesi. (Res)