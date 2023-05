Iraq-Usa: presidente Kurdistan iracheno incontra delegazione Usa, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha ricevuto ieri una delegazione statunitense guidata dall’assistente del segretario di Stato Usa per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Al centro dei colloqui ci sono state le opportunità di intensificare la cooperazione tra Washington ed Erbil in tutti i settori, in particolare quello economico. Barzani e Leaf, inoltre, hanno discusso della situazione generale in Iraq e nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, soprattutto delle relazioni tra governo federale di Baghdad e governo regionale di Erbil. Entrambi hanno ribadito l’impegno preso nel protocollo di accordo siglato dal ministero degli Affari peshmerga e il Pentagono in materia di unificazione e riorganizzazione delle forze peshmerga. Barzani e Leaf, inoltre, hanno sottolineato “l’importanza dell’unità tra i partiti curdi e della soluzione dei conflitti interni alla regione del Kurdistan”, esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva delle relazioni tra Baghdad ed Erbil. (Irb)