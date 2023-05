Roma: Corviale tra riqualificazione con fondi Pnrr e ipotesi di demolizione del serpentone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riqualificazione o demolizione e ricostruzione. Sul futuro del serpentone di Corviale Regione Lazio e Comune di Roma hanno visioni differenti. Se, da un lato, entrambe le istituzioni si sono poste come priorità la riqualificazione del complesso abitativo popolare all'interno del Municipio Roma XI, in forti condizioni di degrado, dall'altro lato c'è una divergenza sulla strategia da adottare. A livello comunale, infatti, è stato avviato un percorso attraverso fondi Pnrr. La nuova giunta regionale, invece, avrebbe in mente l'ipotesi di buttare giù tutto e ricostruire. Su questa eventualità "ci stiamo ragionando", ha detto l'assessore ai Servizi sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli. "La soluzione migliore - ha spiegato - sarebbe la possibilità di una demolizione e una ricostruzione, perché questo è uno scempio da ogni punto di vista, urbanistico, architettonico e sociale, che andrebbe spazzato via e andrebbe ricostruita una struttura altamente dignitosa con le innovazioni che ci sono dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista sismico". Tuttavia, ha sottolineato l'assessore regionale, "si sta facendo un ragionamento serio e importante. È chiaro che parliamo di una situazione molto complessa. Ma l'unica certezza è che non si possa lasciare così". (segue) (Rer)