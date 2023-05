Roma: Corviale tra riqualificazione con fondi Pnrr e ipotesi di demolizione del serpentone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visione non condivisa dall'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, che in occasioni precedenti ha fatto sapere che la discussione su una eventuale demolizione del serpentone produrrebbe "il blocco di qualsiasi opera di riqualificazione e la distrazione dei relativi fondi, così come avvenne, l'ultima volta con la giunta Polverini. Ater - ha spiegato Veloccia - da tre anni sta lavorando per la realizzazione di 110 nuovi appartamenti al posto di quelli di fortuna ricavati negli anni 80 nel piano a suo tempo destinato ad esercizi commerciali. Difficile dire che, giunti quasi al termine dei nuovi appartamenti, ora li abbattiamo. Ma c'è di più. Ci sono 60 milioni per l'efficientamento energetico con fondi statali e i 50 milioni di fondi Pnrr che il Comune di Roma ha aggiunto lo scorso anno per riqualificare la trancia H, costruire laboratori artigianali, riaprire il Farmer's market e un presidio di polizia e completare l'impianto sportivo che giace da 20 anni a via Maroi". Infine, c'è il progetto "Rigenerare Corviale", che, ha sottolineato l'assessore, "è pronto e ha ottenuto tutti gli assensi alla fine dello scorso anno per compartimentare i vari lotti, ridurre il senso di alienazione che si prova nell'attraversare gli infiniti corridoi e i ballatoi interni. Il progetto è in mano ad Ater e ci sono i fondi. Si faccia la gara e si avvii il lavoro", ha concluso Veloccia. (segue) (Rer)