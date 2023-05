Roma: Corviale tra riqualificazione con fondi Pnrr e ipotesi di demolizione del serpentone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui fondi Pnrr, ha argomentato Maselli, "bisogna fare una scelta prima di spendere questi soldi. O si decide di riqualificare, e allora ci siamo, altrimenti, se si decidesse per la demolizione, quelle risorse intanto si potrebbero destinare ad altri immobili dell'Edilizia residenziale pubblica, non è che manchino edifici da riqualificare". In ogni caso, "va studiata sia l'ipotesi di demolizione con uno studio di fattibilità serio, quanto costa demolire e ricostruire, e che tipo di risorse si possono avere", ha concluso Maselli. (Rer)