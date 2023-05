Regno Unito: polizia non impedirà proteste contro monarchia durante incoronazione di Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia non impedirà le proteste contro la monarchia durante l'incoronazione di re Carlo III, prevista questo sabato, a meno che non causino "gravi disagi" o violino la legge. Lo ha confermato il vice assistente commissario della polizia metropolitana, Ade Adelekan, che ad una conferenza stampa ha dichiarato: "La protesta è lecita. Ma se, in qualsiasi momento qualsiasi protesta, durante o dopo l'incoronazione, passa dall'essere una protesta legale a un intento criminale, ci sarà un'azione estremamente rapida da parte nostra". Gruppi repubblicani e manifestanti anti monarchici stanno pianificando una serie di manifestazioni con lo slogan "Not my king" ("Non il mio re"), e gli ufficiali di polizia temono che alcune fazioni possano tentare di causare disagi. (Rel)