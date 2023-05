Commonwealth: sondaggio, quasi metà Paesi membri voterebbero per diventare repubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di sei dei 15 Paesi del Commonwealth che riconoscono il re come capo di stato voterebbero per diventare repubbliche. È quanto emerge da un sondaggio ripreso dal quotidiano "The Times", secondo cui Canada, Australia, Bahamas, Giamaica, Isole Salomone e Antigua e Barbuda voterebbero tutti a favore della repubblica, se domani si dovesse tenere un referendum. Tra questi Paesi, le Isole Salomone sono lo Stato più ferventemente repubblicano, con il 59 per cento degli intervistati che ha affermato che sceglierebbe di cambiare la propria costituzione per abolire la monarchia. Al contrario, sempre secondo la rilevazione, il Paese più favorevole a uno Stato monarchico è la nazione insulare del Pacifico di Tuvalu: il 71 per cento degli intervistati voterebbe infatti per il mantenimento della monarchia costituzionale. Nel Regno Unito, stando al sondaggio, il 57 per cento risulta essere a favore della monarchia, mentre il 22 per cento propende per la repubblica.(Rel)