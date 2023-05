Tunisia-Libia: presidente Saied riceve ministra Esteri governo Tripoli, focus su crisi libica e relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto ieri presso il Palazzo di Cartagine, Najla Al Mangoush, ministra degli Esteri del governo di unità nazionale libico (Gun), giunta nel Paese vicino per una visita di lavoro a capo di una delegazione. Lo ha riferito la presidenza della Repubblica, affermando che l'incontro ha rappresentato un'occasione durante la quale il presidente Saied ha ribadito "la ferma posizione della Tunisia che chiede di risolvere la crisi in Libia, secondo un approccio basato sull'unità di questo Paese fraterno e sul rifiuto di ingerenze straniere nei suoi affari interni". Il presidente tunisino ha anche sottolineato l'importanza di continuare a rafforzare la consultazione e il coordinamento tra i due Paesi in tutti i campi, in particolare nei settori dell'economia, degli investimenti, dell'energia e della sicurezza. Saied ha sottolineato la necessità di "intensificare gli sforzi per realizzare le aspirazioni dei due popoli fratelli verso un'ulteriore integrazione, superando tutte le difficoltà che la impediscono e superare anche alcuni problemi volti a turbare i rapporti fraterni e la cooperazione tra Tunisia e Libia, nonché superare le sfide attuali e rafforzare il ritmo di coordinamento degli incontri a tutti i livelli, attuare e diversificare gli accordi bilaterali". L’incontro, aggiunge il comunicato della presidenza tunisina, ha rappresentato anche l'occasione per discutere di diversi fascicoli bilaterali e questioni regionali e internazionali di interesse comune.(Tut)