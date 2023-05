Germania: esportazioni in calo a marzo del 5,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportatori della Germania hanno subito a marzo una contrazione del 5,2 per cento su base mensile, toccando un valore di 129,7 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Si tratta del primo declino dopo due mesi consecutivi di aumento, con il +2,7 per cento di gennaio e il +4 per cento dii febbraio. Nel mese scorso, le importazioni hanno registrato un calo del 6,4 per cento a 113 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'inversione di tendenza dell'export è attribuibile alla domanda più debole di Stati Uniti e Cina. In particolare, le vendite del “Made in Germany” negli Usa, che rimangono il primo mercato di destinazione, sono crollate del 10,9 per cento a 12,5 miliardi di euro. Per la Cina, si registra un -9,3 per cento a 7,7 miliardi di euro. Sono diminuite del 6,2 per cento anche le esportazioni dirette nell'Ue, con un volume di 69,3 miliardi di euro, mentre quelle nel Regno Unito sono aumentate dell'1,5 per cento a 6,4 miliardi di euro. Per la Russia, l'indicatore segna un +1,8 per cento a 900 milioni di euro. (Geb)