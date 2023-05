Porti: Corte Conti, necessario garantire duraturo equilibrio in gestione AdSP Mar Tirreno centro settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sezione controllo Enti della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 45/2023, la relazione sulla gestione 2021 dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, comprendente i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Nel documento, la magistratura contabile ha messo in luce lo stato di crisi 2021 dell'Autorità portuale, dichiarato per l'aggravarsi della già difficile situazione di bilancio 2019, peggiorata, nel biennio successivo, per la forte riduzione del traffico merci e passeggeri legata alla pandemia, con conseguente calo delle entrate tributarie e dei diritti di porto. Le misure previste dal piano di risanamento, ha osservato la Corte, hanno spostato sugli esercizi successivi al 2021 alcuni oneri di particolare rilievo, come la parte variabile degli emolumenti al personale dipendente e il rimborso della parte capitale dei mutui stipulati dall'AdSP. Gli ingenti trasferimenti 2020-2021 (quasi 17 milioni di euro) ricevuti dall'AdSP a titolo di ristori e contributi, nonché l'incremento delle entrate conseguenti alla ripresa dei traffici merci e passeggeri, hanno comunque consentito di chiudere il 2021 con un avanzo finanziario di 2,2 milioni di euro (contro il disavanzo 2020 di 4,9 milioni) e un disavanzo economico in calo dai 6,2 milioni del 2020 a 2,7 milioni. (segue) (Com)