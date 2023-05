Porti: Corte Conti, necessario garantire duraturo equilibrio in gestione AdSP Mar Tirreno centro settentrionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante dei fondi Pnrr/Pnc, ammontano a 159,7 milioni di euro le somme assegnate per lo sviluppo dell'accessibilità marittima, la resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, le opere di elettrificazione delle banchine in tutti i porti e gli interventi legati all'ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale, cui si sono aggiunti altri 29,8 milioni per 6 progetti in materia di sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports). In virtù del carattere non strutturale del piano di risanamento e dei ristori, della rilevanza del contenzioso in essere e della specifica finalizzazione dei fondi Pnrr/Pnc, i giudici contabili hanno sottolineato la necessità che l'Autorità ponga in essere ogni azione volta a garantire, per il futuro, un duraturo equilibrio della gestione. I dati del traffico merci dei tre porti mostrano un incremento 2021 del 18,8 per cento rispetto al 2020, con un volume complessivo di merci movimentate pari a circa 13,4 milioni di tonnellate, a fronte degli 11,3 del 2020. Il traffico dei passeggeri, pur in crescita del 49,4 per cento (da circa 1,2 a 1,7 milioni) resta ancora distante dai 4,5 milioni di passeggeri del 2019. Il patrimonio netto, in calo per via del disavanzo economico dell'esercizio, si attesta a circa 69,7 milioni di euro. L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, interamente vincolato, ammonta a 18,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 15,8 del 2020. (Com)